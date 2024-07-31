Коротка шовкова сукня та взуття на підборах: Леся Нікітюк показує, як створити ідеальний образ

Телеведуча Леся Нікітюк показала своїм прихильникам нову світлину. Білявка продемонструвала ефектний look, який можна приміряти на якусь особливу подію чи вечірку.

Довгонога білявка, яка родом із Хмельницького, давно стала улюбленицею мільйонів людей. Леся Нікітюк часто показує в інстаграм-сторісах, як проводить своє життя поза зйомками, але й не забуває показувати кадри в красивих образах, відкриваючи залаштунки знімального процесу.

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Ведуча поділилася з підписниками цікавим образом, який приміряла під час зйомок програми "Є питання?".

Красивий образ Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк позувала перед камерою у зеленій сукні з асиметрією. Телеведуча одягнула плаття з довгим рукавом з однієї сторони та без рукава – з іншої. Сукня на запах мала драпірування та шлейф, який спадав збоку.

Образ знаменитості доповнили босоніжки з квадратним носком та золоте кольє на шиї. Стилісти залишили волосся Лесі розпущеним та випрямленим, а візажисти нанесли легкий макіяж.

Загалом Леся Нікітюк часто обирає для себе вбрання від українських брендів, втім має у своєму гардеробі речі від відомих люксових та преміальних марок. Телеведуча любить красиві сукні, які підкреслюють її струнку талію та довгі ноги.