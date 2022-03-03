Леоні Ганне висловлює підтримку Україні в блакитно-жовтій сукні: "У мене все ще розбите серце"

Знаменита інфлюенсерка Леоні Ганне знову підтримала Україну. Вона одягнула блакитно-жовту сукню кольору українського прапора.

Модна трендсеттерка Леоні Ганне, як ніхто, переживає за Україну. Щодня блогерка публікує інстаграм-сторіз, в яких розповідає про те, що постійно стежить за новинами і підтримує українців усіх серцем.

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Раніше улюблениця стрітстайл-фотографів вже з’являлася перед камерами в синьому костюмі, жовтій сумці та чоботах на знак підтримки з українцями. Цього разу модниця також вирішила приміряти на собі вбрання кольору українського прапора.

Образ Леоні Ганне

Інфлюенсерка одягнула коротку сукню, верх якої складався з короткої бахроми градієнтного блакитного кольору. Низ сукні доповнювала двоколірна спідниця з пір’я – блакитного та жовтого кольору.

Стильний аутфіт блогерки довершили блакитні босоніжки на зав’язках, золоті та сріблі аксесуари, а також специфічний макіяж. Візажисти нафарбували повіки німкені блакитними та жовтими тінями.

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У своєму інстаграм-сторіз фешіоніста розповіла, що в неї розбите серце, після того, як вона побачила зруйнований дім Алексових батьків, які родом з України. Мама й тато бойфренда Леоні багато років тому переїхали до Німеччини разом з сином, втім їхня оселя залишилася в Україні. Зараз вона зруйнована від бомбардувань рашистів.