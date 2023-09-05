Леоні Ганне одягнула на Венеційський фестиваль сукню українського бренду: приголомшливий вигляд

Знаменита німецька інфлюенсерка Леоні Ганне завітала на Венеційський кінофестиваль у розкішній сукні від українського бренду WONÁ Concept.

Сукню було розроблено за індивідуальним ескізом спеціально для Леоні та натхненне однією з моделей кутюрної лінійки WONÁ Concept — сукнею Gisell.

До теми Бейонсе з'явилася у неймовірній сукні від українського бренду FROLOV: ефектні фото і відео

Кремова сукня довершена бретелями, які фіксують корсет. Саме вони дозволили білявці почуватися впевнено на знаменитій події. Справжній вав-ефект створила розкішна об’ємна спідниця-рибка, яку створили з м’якого блискучого атласу.

Сукня чудово підкреслила струнку фігуру знаменитості, а справжньою родзинкою образу став довгий шлейф з оборок. Аутфіт дівчини довершували довгі кремові рукавички та елегантна зачіска. Стилісти зробили білявці пучок та довершили образ ніжним макіяжем.

На пошиття сукні команда витратила 50 годин ручної роботи та використала 150 метрів тканин. Сотні дрібних рюшів, кожні з яких були окремо пришиті та складені у загальний візерунок, сформували спідницю. На прохання Леоні, команда WONÁ Concept створила спеціальний внутрішній корсет, аби ідеально відкоригувати сукню на фігурі.

Леоні Ганне дуже часто одягає вбрання від українських брендів. Вона також неодноразово підтримувала Україну від початку війни та демонструвала на собі вбрання в синьо-жовтих кольрах на знак підтримки.

Інфлюенсерку поєднують з Україною родинні зв’язки. Її бойфренд Алекс, який з батьками від малку живе в Німеччині, має бабусю родом з України. Під час війни її будинок зазнав чималих ушкоджень. З любов’ю до України Леоні підписала свої світлини в інстаграмі.

Перша ніч у Венеції в сукні українського бренду,

– написала відома інфлюенсерка.