Леоні Ганне позувала у блискучому костюмі від українського бренду NUÉ на тлі Ейфелевої вежі

Відома німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вчергове приміряла виріб від українського бренду. Напередодні Нового року білявка показала вражаючий блискучий аутфіт.

Знаменита модна блогерка, яку обожнюють стрітстайл-фотографи за її неперевершені образи, вже кілька разів одягала речі від українських дизайнерів. Цього разу Леоні вирішила приміряти ефектний костюм від бренду NUÉ. Від цієї марки в сукні з нової колекції позувала бразильська супермодель Алессандра Амбросіо.

Цікаво Стилістка Марина Мартинів розповіла про трендові новорічні образи: що варто одягнути 31 грудня

Fashion-блогерка співпрацює з багатьма люксовими марками, тому досить часто подорожує. За останній місяць Леоні побувала на Мальдівах, в Туреччині та Великій Британії. Зараз знаменитість прилетіла у Париж, де зробили ефектні кадри на тлі знаменитої Ейфелевої вежі в костюмі від українського бренду.

Образ Леоні Ганне

Красуня одягнула вкорочений сріблястий топ на зав’язках, який сексуально оголює спину. На низ білявка приміряла мініспідницю. Костюм під спалахом фотокамери переливався сяючими блискітками. Саме такий аутфіт ідеально підходить для святкування Нового року.

Красуня доповнила чарівний образ блискучою сумкою від Prada. Леоні зав’язала волосся в лаконічний хвіст, одягнула кольє на шию та довершила look кількома прикрасами від Cartier.



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму