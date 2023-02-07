Романтичні та ніжні сукні на День Валентина: черпаємо натхнення з образів Леоні Ганне

До найромантичнішого свята в році залишилося кілька днів. Щоб виглядати неперевершено та мати гарний вигляд, радимо вам придивитися до цікавих образів німецької інфлюенсерки Леоні Ганне, яка має у своєму арсеналі неперевершені сукні, які ідеально підходять до 14 лютого.

За інстаграм-сторінкою Леоні Ганне стежить понад 4 мільйони прихильниць зі всього світу, пише 24 канал. Білявка часто ділиться з прихильниками гламурними образами, що складаються з феєричних суконь.

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Ніхто так не надихне дівчат на створення романтичних образів, як фешіоніста Леоні Ганне. Її профіль – клондайк стильних суконь, тож надихнутися є чим. За сезон у Леоні збирається така скарбниця аутфітів, що їх можна повторити та вліти в реальність під будь-яку подію.

Fashion 24 вирішив зупинити увагу на 10 найкращих образах Леоні Ганне, які вона нещодавно одягала.

В зимову пору ідеально підійде сукня на довгий рукав довжини міді. Леоні обрала жовтий виріб з глибоким розрізом на нозі та доповнила високими ботфордами. Або ж обирайте коротку сукню, доповнючи чобітьми до колін.

Зелений колір знову входить в тренди 2023 року, тому зверніть увагу на плаття з паєтками та глибоким розрізом.

Білизняний стиль все ще залишається актуальним. Обирайте будь-які кольори, які вам до вподоби – від нейтральних до яскравих.

Пір’я ще не вийшло з моди, тому такі ефектні речі можна одягати не лише на Новий рік, але й в інші сезони. До прикладу, сукня, яку одягнула німецька інфлюенсерка ідеально підійде для святкування Дня Валентина. Також можете обирати модель в чорному кольорі з додаванням аксесуарів в тон.

Сукні з вирізами знайшли своє місце у 2023 році. Дизайнери і не думають прощатися з такими ефектними платтями, тож на День закоханих робіть ставку на такі сукні, як обрала модна ікона стилю Леоні Ганне.

Металік та бахрома цього року будуть присутні всюди, тому не оминайте можливість приміряти на собі річ, в якій ви матимете неперевершений вигляд.

Якщо ви любите одягати взимку теплі речі, то обирайте трикотажну сукню на довгий рукав з цікавою деталлю. Леоні Ганне приміряла сукню з вирізом на спині, доповнивши look мінімалістичною сумкою від Prada.

Також Леоні приміряла трикотажну сукню разом із молочним пальтом. Білявка поєднала образ зі світло-коричневими чобітьми та високими білими гетрами.