З чим носити костюм в стилі Old Money: розкішний look показує Леоні Ганне

Вбрання у стилі Old Money увійшло в моду ще минулого літа та досі не покидає своїх позицій. Тепла пора року сприяє стильним та відкритим образам, тож на прикладі блогерки Леоні Ганне розповідаємо, з чим носити костюм на основі жилетки й штанів.

Якщо треба додати у свій гардероб родзинки та цікавих елементів гардероба, всі без винятку заглядають в інстаграм-профіль Леоні Ганне. Відома інфлюенсерка може похизуватися великим різноманіттям аутфітів на будь-який смак.

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У своїх образах фешіоніста завжди намагається додати аксесуари, які доповнюють образ, а також вчить поєднувати між собою кольори.

Образ Леоні Ганне

Німецька блогерка одягнула костюм кремового відтінку, який складався з жилетки та штанів палаццо. Така річ – одна з найпопулярніших складових вбрання у стилі Old Money.

Щоб додати образу родзинки, білявка накинула зверху молочний кашеміровий светр та одягнула бейсболку бежевого кольору. Низ красуня доповнила білими кросівками, а довершенням аутфіту стала сумка Hermes світло-кавового відтінку.

На своєму прикладі інфлюенсерка показала, як дорого й красиво може виглядати образ, якщо він дотриманий в одній колірній гамі, але з додаванням світлих відтінків, до прикладу, білого чи молочного.

Основою стилю Old Money є нейтральні кольори, такі як чорний, сірий, білий та бежевий. Ці кольори створюють помірний і витончений вигляд.

Нещодавно Леоні Ганне покрасувалася у джинсовому корсеті від українського дизайнера Артура Кулаковського. Це вже не вперше німкеня приміряє на собі речі від українських брендів. Одна із найвпливовіших і найпопулярніших fashion-інфлюенсерок у світі має у своєму гардеробі вбрання від бренду Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.