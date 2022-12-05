Леоні Ганне зачарувала сяючою сукнею сріблястого кольору, яку можна одягнути на Новий рік 2023

Німкеня Леоні Ганне демонструє у своєму інстаграмі бездоганні образи, якими надихаються тисячі дівчат зі всього світу. Нещодавно білявка продемонструвала яскравий образ, який можна легко приміряти в новорічну ніч.

Леоні Ганне любить красиво одягатися, тож своїй 4-мільйонній аудиторії демонструє ледь чи не щодня красиві аутфіти. Білявка продумує кожен вихід до дрібниць, тому всі її наряди закохують в себе з першого погляду.

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Німецька інфлюенсерка обожнює вбрання з блискітками та паєтками. Саме такі сукні найбільше підходять для святкування Нового року.

34-річна блогерка одягнула ефектну сукню сріблястого кольору повністю всіяну паєтками. Плаття на бретельках доповнювала бахрома. В тон до сукні блогерка приміряла сріблясті туфлі з бантиками від бренду MACH & MACH.

Також знаменитість одягнула срібні прикраси та обрала сумку від Valentino срібного кольору. Зверху Леоні одягнула чорний жакет розміру оверсайз.



Образ Леоні Ганне для новорічної ночі / Фото з Instagram



Образ Леоні Ганне для новорічної ночі / Фото з Instagram

Які сукні можна одягнути на Новий рік 2023

Зверніть увагу на довгу білу сукню з тонкими бретельками та глибоким розміром в зоні декольте, яку приміряла Кендалл Дженнер. Уся її сукня була розшита блискітками, які переливалися на світлі.

Британська інфлюенсерка Алісія Родді одягнула мінісукню з лелітками від бренду River Island. Інфлюенсерка доповнила образ велюровими босоніжками на масивній платформі та підборах, додала зверху шкіряну куртку та мінімалістичну сумку в чорному кольорі.