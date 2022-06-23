Леоні Ганне одягнула на відпочинок сукню від українського бренду Jamemme: розкішний вихід

Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне з перших днів війни підтримує Україну. Зараз білявка відпочиває в Італії, тож щоб популяризувати українських дизайнерів, одягнула сукню від бренду Jamemme.

Улюблениця стрітстайл-фотографів та одна з головних гостей в перших рядах на Тижнях моди Леоні Ганне відправилася на відпочинок в мальовниче Сорренто.

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Білявка настільки сподобала собі сукні з легкої тканини від українського бренду Jamemme, що тепер постійно бере з собою на відпочинок сукні від української марки.

Цього разу Леоні Ганне одягнула довгу сукню лимонного відтінку із зібраними, об’ємними рукавами. На заході Сонця та на тлі Неаполітанської затоки німецька інфлюенсерка зробила чарівні кадри.

Красуня одягнула на відпочинку розкішний виріб Oceana лимонного відтінку з Pre-Fall колекції бренду J’Amemme. Коштує така сукня на сайті бренду 28 тисяч гривень.

Білявка постала перед камерою у розкішній сукні, яку доповнила босоніжками на підборах та сріблястою сумкою від Chanel. У коментарях фешіоніста окремо відзначила, що одягнула красиву сукню від неймовірного українського бренду Jamemme.

Ця сукня створена з плісированої органзи, яка дозволяє зберегти унікальний об’єм та силует.



Леоні Ганне в сукні від українського бренду / Фото з інстаграму



Леоні Ганне в сукні від українського бренду / Фото з інстаграму

Леоні Ганне в українських брендах