Леоні Ганне одягнула топ і штани від українських брендів: приголомшливий вихід

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне кілька днів тому прилетіла на Мальдіви. На розкішному острові знаменитість вже встигла вигуляти речі від українських брендів, які найбільше любить.

33-річна блогерка постійно подорожує світом. Леоні Ганне не пропускає жодного Тижня моди в Європі та є однією з найпопулярніших зірок стрітстайлу. Її знають та обожнюють всі фотографи, а на всіх показах найзнаменитіших брендів вона сидить в перших рядах.

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Зараз знаменитість відпочиває на Мальдівах. Там вона обрала для себе розкішні речі від українських брендів, які вже обирає не вперше. Білявка обожнює бренди NUÉ і SANTA BRANDS, тож приміряла на собі блискучий сріблястий топ і штани.

Мальдіви – спекотна країна, тож популярна модна інфлюенсерка обирає для відпочинку дуже легкі та прозорі речі, які дозволяють тілу дихати. Так, Леоні Ганне обрала для себе короткий сріблястий топ на брительках від українського бренду NUÉ.

Ефектний верх вона доповнила блискучими штанами від SANTA BRANDS. Коштують такі штани на сайті бренду майже 21 тисячу гривень. Розкішний аутфіт Леоні доповнила срібною сумкою від Valentino та довгими блискучими сережками від бренду Saint Laurent.



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з Instagram

Рік тому на Мальдівах Леоні Ганне приміряла чорну та салатову сукню від SANTA BRANDS. Також у її гардеробі є білі штани від цього бренду та блискучий костюм від бренду NUÉ.



Ефектний вихід Леоні Ганне / Фото з Instagram



Ефектний образ Леоні Ганне / Фото з Instagram



Модний образ Леоні Ганне / Фото з Instagram

