Як стильно одягнутися влітку: розкішний образ показує Леоні Ганне

Успішна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне продемонструвала своїм прихильникам look of the day. Вона постала перед камерою в красивому літньому образі, який ідеально підійде для міської прогулянки в буденний чи вихідний день.

Знаменита модниця відпочиває у Венеції, тож продемонструвала красивий образ в місті на воді, яке є меккою відпочинку для туристів зі всього світу.

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Леоні Ганне активно диктує тренди у своєму блозі впродовж багатьох років. Вона вміло поєднує між собою елементи гардероба, створюючи стильний look. За її життям та образами в інстаграмі слідкують майже 5 мільйонів прихильників.

Літній образ Леоні Ганне

Німкеня обожнює створювати монохромні образи, тож показала чудовий варіант поєднання вбрання, який ідеально підійде на літню пору. Леоні одягнула у Венеції шовкову майку з глибоким вирізом в зоні декольте, одягнувши під низ мереживний бра.

На низ інфлюенсерка одягнула спідницю довжини максі білого кольору з льону. Лаконічний та простий образ білявка доповнила бежевою бейсболкою та білосніжною сумкою Hermes Birkin.

Красуня довершила свій аутфіт чорними сонцезахисними окулярами від Celine та красивим ланцюжком на шиї. Її літній look доповнювали безліч браслетів, годинник та персні.

Образ, як у Леоні Ганне, можна повторити досить просто. Для цього вам потрібна просто базова майка та спідниця довжини міді чи максі. Поєднуйте образ сандалями, в’єтнамками чи босоніжками. Замість бейсболки можете одягнути капелюх чи панаму.