Легінси повертаються в моду: у 2024 році їх будуть носити всі

Цього року особливо популярними стали легінси, які модниці почали поєднувати з різноманітним верхом та взуттям. Та модні експерти зазначають, що справжній пік на легінси відбудеться в 2024 році, тож вони стануть ще більше популярними.

Завдяки своєму простому та мінімалістичному крою, легінси стали популярними у 2010 році. Тоді їхній вибір був чималий – оксамитові, шкіряні, вінілові, з розрізами, з принтами, прозорими вставками тощо. Однак через певний час вони зникли з модних радарів та використовувалися для занять спортом.

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Тепер дизайнери знову вирішили відродити тренд на легінси, а модниці швидко підхопили ідею та почали застосовувати цікаві ідеї стилізації. Бренди не лише випускають тонкі легінси для теплої пори року, але й презентують легінси з утепленням.

Що цікаво, в моду знову повертаються легінси зі штрипками, які були актуальними кілька сезонів тому. Тренд на них був короткочасним, тож коли мода на них закінчилася, такі легінси часто з’являлися в списках антитрендів.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Тренд на відновлення легінсів вже підтримало чимало знаменитостей. Однією з перших стала королева "тихої розкоші" Вікторія Бекхем. Вона любить поєднувати естетику й гламур, тож до спортивних вузьких штанів додала гостроносі ботильйони на підборах та в’язаний светр.

Кайлі Дженнер поєднала легінси з короткою мінісукнею, а Амелія Грей з футболкою поло. Варіантів носіння легінсів є безліч. Взимку носіть їх з дублянками, шубами та пуховиками та поєднуйте з будь-яким взуттям: уггами, челсі чи чоботами до колін.

Одяг до легінсів пасуватиме увесь, який є у вашій шафі, оскільки легінси – базовий елемент гардероба, тож красиво поєднається не лише з блузами, але й з сорочками, светрами, гольфами, жакетами тощо.