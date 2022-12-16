Мода на легінси продовжується: стильні образи від модниць, які вам сподобаються

Легінси очолюють списки найпопулярнішого вбрання на зимовий сезон. А все через модну стилізацію зі шкарпетками та уггами, які так сподобалися фешіоністам. Цього сезону легінси знову стали дуже популярними, тож радимо вам придивитися до них в холодну пору року.

Модниці сподобали собі таку практичну річ як легінси, і точно не збираються відмовлятися від них впродовж всієї зими, пише 24 канал. У мережі ви знайдете сотні варіацій, з чим саме стильно носити лосини, тому радимо вам придбати до свого гардеробу базову річ, яка допоможе вам легко та цікаво стилізувати ваш аутфіт.

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Ми звикли носити легінси вдома, як елемент домашнього образу, або ж одягати їх на тренування. Втім такі знаменитості як Белла Хадід, Кендалл Дженнер та Гейлі Бібер запровадили моду на легінси для міського гардеробу.

Здебільшого модниці обирають чорні легінси, які можна легко вписати в будь-який гардероб. До них можна підібрати базові водолазки, об’ємні светри, сорочки чи жакети.

Лосини чудово виглядають у монохромних чорних образах, витягуючи в такий спосіб фігуру та формуючи спокусливий силует. Якщо ж вам хочеться додати кольорів до свого образу, то розбавте look яскравою деталлю у вигляді шапки, сумки або шарфа.

Чорні легінси – це універсальний елемент гардероба, який можна поєднати з чим завгодно: носити з масивними черевиками та довгим плащем, з мунбутсами та пухнастою екошубою чи міксувати з жокейськими чоботами та дутим пуховиком.

Однак цього сезону найпопулярнішою стилізацією легінсів є поєднання їх з дублянкою, уггами та білими високими шкарпетками.