Леді Гага затьмарила Венеційський кінофестиваль образом в паризькому стилі

Знаменита співачка Леді Гага прибула на Венеційський кінофестиваль в красивому чорному образі, який нагадує стиль француженки. На відомій події вона з’явилася разом з Хоакіном Феніксом і режисером Тоддом Філліпсом.

Тріо помітили в Палаццо дель Казіно в італійському острові Лідо. Суперзірка вирішила з’явитися перед прихильниками у вишуканому чорному образі, що нагадує паризький гламур. У такому аутфіті Леді Гага відвідала фотокол фільму "Джокер: Божевілля на двох".

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Дивовижний образ Леді Гаги

Відома співачка одягнула оксамитову сукню А-силуету від бренду Dior. Елегантний виріб мав квадратний виріз, злегка пишні довгі рукави та спідницю, яка розкльошувалась від лінії талії.

Леді Гага вирішила довершити образ елегантними деталями. Вона одягнула красивий берет, який доповнила чорними сонцезахисними окулярами від Celine. Також співачка до сукні обрала туфлі на підборах від дизайнера Крістіана Лабутена.

Щоб довершити такий ніжний та витончений образ співачка одягнула сережки-пусети від бренду Tiffany & Co та каблучку з великим діамантом.



Ефектний образ Леді Гаги / Фото Getty Images

Зазначимо, що у другій частині франшизи про Джокера Леді Гага зображує культову антигероїню Харлі Квінн. Співачка вже неодноразово знімається у фільмах. Виконавиця зіграла одну з головних ролей у фільмах "Народження зірки", "Дім Гуччі" та навіть анонсувала про зйомки біографічного фільму про себе.