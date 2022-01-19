З ланцюжком, асиметрична та довгої форми: гід актуальними сумками на зимовий сезон

Сумка – ключовий аксесуар до будь-якого образу. Вона не лише виконує практичну функцію, але й задає настрій усьому аутфіту. Який виріб ідеально пасуватиме до зимового гардероба – читайте далі.

Для презентації зимової колекції дизайнери змістили акценти з декоративних сумок на більш практичні. Особливо популярними в цьому році є моделі чітких геометричних форм із гострими кутами: трикутні, прямокутні, у вигляді неправильної трапеції.

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Мініатюрні сумки, в яких поміщалася помада, кредитна картка і телефон, замінять сумки-відра.

Плюшева сумка

Сумки з плюшу або штучного хутра – наймодніші аксесуари зимового сезону. Вони ідеально вписуються до пухнастих шуб та дублянок з овчиною. Взимку віддавайте перевагу плюшевим сумкам у базових та природних відтінках: бежевому, коричневому, сірому, хакі, чорному, білому, кремовому. Вони органічніше вписуються в повсякденні образи і не привертають до себе занадто багато уваги.

Трендові сумки на зиму 2022 / Фото з Cosmopolitan

Сумка з ланцюжком

У списку модних трендів сумки з ланцюжком тримаються вже не один сезон. Такі вироби додають аутфіту гостроти та зухвалості. Лаконічна сумка з гладкої шкіри органічно доповнює жіночі образи та практична навіть у спортивному стилі.



Трендові сумки на зиму 2022 / Фото з Cosmopolitan

Сумка з широким ремінцем

Універсальним варіантом під будь-який образ стане сумка з натуральної гладкої шкіри нейтрального кольору. До прикладу, бежеву сумку-тоут у мінімалістичному стилі можна поєднувати з джинсами та білою сорочкою, діловими костюмами та сукнями.



Трендові сумки на зиму 2022 / Фото з Cosmopolitan

Асиметрична сумка

Така сумка добре виглядає з діловими, повсякденними та вечірніми образами. Нестандартний аксесуар додає гостроти та змушує по-новому заграти навіть найпростіший образ.



Трендові сумки на зиму 2022 / Фото з Cosmopolitan

Сумка із жорстким каркасом

Такі сумки ідеально підійдуть тим, хто любить оверсайз-речі: аксесуар допоможе добре структурувати та зібрати образ. Особливу увагу зверніть на прямокутні та квадратні сумки.



Трендові сумки на зиму 2022 / Фото з Cosmopolitan

Сумка-відро

Сумка-відро з’явилася під час колекцій осінньо-зимового сезону 2022. Містка, зручна, стильна та універсальна bucket bag повернулася на модний Олімп.



Трендові сумки на зиму 2022 / Фото з Cosmopolitan

Сумка довгастої форми

Подовжені сумки стали справжнім хітом і не планують покидати своїх позицій. Також цей стильний аксесуар зможе доповнити ваші весняні та літні образи.



Трендові сумки на зиму 2022 / Фото з Cosmopolitan