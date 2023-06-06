Які купальники інфлюенсери обирають цього літа: цікаві образи для натхнення

Літо лише нещодавно розпочалося, а це означає, що нам варто підготуватися до пляжного сезону. Закордонні знаменитості та інфлюенсери вже встигли показати у своїх інстаграм-профілях модні купальники. Щоб залишатися стильними, радимо вам подивитися, які купальники обирають цього літа трендсеттерки.

Модні інфлюенсери часто відправляються на відпочинок, пише 24 Канал. Під промінням сонця вони задають не лише пляжні уроки стилю, але й демонструють купальники.

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Вивчивши образи знаменитостей у купальних костюмах значно легше зробити висновок щодо того, які ж саме купальники є модними цього сезону. Надихаючись образами інстаграм-зірок, можна для себе обрати цікаві фасони, принти та кольори.

Модниці обирають для себе цього літа однотонні купальники монокіні з цікавими вирізами спереді, які візуально виглядають як роздільний купальник.

Шведська модель Ельза Госк позує перед камерою у рожевому купальнику з дитячим квітковим візерунком.

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері цього літа робить ставку на блакитний купальник у принт ялинка.

Інфлюенсерка Ганна Страффорд-Тейлор обирає однотонний чорний купальник монокіні з розрізами та купальник з акцентними білими швами, який буде цього сезону дуже популярним.

Скандинавка Емілі Ратажковскі приміряє суцільний купальник від Michael Kors із ланцюжковим поясом на талії, який додає виробу особливої родзинки.

Американка Кендалл Дженнер позує на лежаку у салатовому роздільному купальнику на зав’язках.

Українська інфлюенсерка Діана Мілканова обирає для себе чорний монокіні у мінімалістичному крої.

Бразильська модель Жизель Олівейра робить ставку на роздільний купальник у блакитному кольорі.