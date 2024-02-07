­­­­­Ксенія Мішина вразила схожістю з Меган Фокс: розкішне перевтілення

Акторка Ксенія Мішина показала неймовірне перевтілення. Довговолоса брюнетка не лише постала перед камерами в новому амплуа, але й продемонструвала розкішний образ.

Ксенія Мішина є ведучою шоу "Я люблю Україну", тож таке перевтілення підготувала для нового сезону. Знаменитість вирішила спробувати для себе щось цікаве, тож одягнула перуку, яка максимально відрізняється від її природного кольору волосся.

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Образ Ксенії Мішиної

Акторка обрала синю оксамитову мінісукню на довгий рукав. Родзинки сукні додали мінімальні рукави-буфи на плечах та вишите серце з бахромою на грудях. Також сукня була оздоблена сріблястою вставкою у вигляді горловини, яка повністю розшита камінчиками.

Плаття не лише підкреслювало струнку талію Ксенії, але й її довгі ноги. Доповненням аутфіту стали популярні туфлі від Versace чорного кольору.

А от неймовірний ефект цьому образу додала кардинально інша зачіска. Для нових випусків шоу "Я люблю Україну" стилісти вирішили одягнути на Ксенію білу перуку. Варто зазначити, що колір та довжина артистці дуже личать.

Візажистка довершила аутфіт Мішиної розкішним макіяжем з акцентом на чорні тіні та стрілку, які підкреслювали погляд, а губи нафарбували ніжною світло-коричневою помадою.

Прихильники знаменитості вже засипали її в коментарях приємними словами щодо її такого разючого перевтілення та навіть зазначають, що Ксенія схожа на Меган Фокс. Втім вигляд акторки справді схожий до колишнього образу голлівудської зірки.