Відпочиває у Таїланді: Ксенія Мішина показалася в купальнику від українського бренду

Українська акторка похвалилася ідеальною фігурою біля басейну. Вона поїхала на відпочинок разом зі своїм сином.

Відома українська акторка театру і кіно, ексучасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зараз у відпустці зі своїм 11-річним сином Платоном. На острові Самуї вони подорожують, купаються в басейні, а сама Мішина навіть відвідує спортзал.

Знаменитість часто стикається з хейтом підписників, особливо коли викладає в інстаграм фото і відео з недешевого відпочинку, проте реагує на критику спокійно.

Цікаво Зухвала розкіш: Ксенія Мішина одягнула для фотосесії відверту сукню

Днями зірка серіалів "Кріпосна" та "Клятва лікаря" опублікувала відео біля води у стильному комплекті від українського бренду BlackSeaTribe. Молочний топ купальника зʼєднаний блискучими шнурками. А низ – це плавки бразильяно. На сайті такий купальник коштує 4 500 гривень.

Що відомо про бренд BlackSeaTribe

Це одеський бренд, що у своєму вбранні намагається передати дух Причорноморʼя.

Засновниця бренду – закохана у своє місто одеситка – знає і відчуває особливий темперамент цього місця та запрошує всіх відчути його на власному досвіді, – йдеться на сайті BlackSeaTribe.

Інші образи Ксенії Мішиної

Раніше модель поділилася в інстаграмі з прихильниками своєю розкішною фотосесією. Знаменитість опублікувала добірку світлин у відвертій сукні.