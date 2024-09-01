У трендовому топі: Ксенія Мішина показала образ з 1 вересня

У неділю, 1 вересня, школярі після завершення літніх канікул прийшли на Перший дзвоник. Зіркова матуся Ксенія Мішина показала образ, в якому зібралася до сина в школу.

Відома акторка вже не вперше приміряє для себе вбрання в чорному кольорі на Перший чи Останній дзвоник у школі. Вже раніше вона піддалася критиці за короткий топ, а якому вона прийшла у навчальний заклад. Цього разу Ксенія створила образ дещо скромнішим, втім стильним та красивим.

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Новий образ Ксенії Мішиної

Знаменитість одягнула трендовий топ без рукавів з горловиною, який зараз є доволі актуальним. Під низ вона приміряла чорні штани палаццо, які поєднала з босоніжками й шкіряним поясом від люксового бренду Saint Laurent в золотому кольорі.

Свій аутфіт Ксенія Мішина доповнила чорною базовою сумкою та сонцезахисними окулярами. Вона розпустила волосся та зробила фото з сином Платоном, який був одягнений в білу футболку оверсайз, сірі капрі та кросівки.

Прихильники засипали Ксенію коментарями та зазначили, що вона має неперевершений образ.

Зіркові матусі й татусі ведуть сьогодні своїх дітей до школи. У матеріалі 24 Каналу ми згадали всіх знаменитостей, які були маленькими та показали їхні дитячі фотографії зі школи. Побачити цікаві світлини та розпізнати серед них своїх кумирів можете за нашим посиланням.