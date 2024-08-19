Ксенія Мішина запалила підписників бездоганною сукнею: де можна купити таке плаття

Акторка Ксенія Мішина постійно ділиться зі своїми прихильниками цікавими кадрами з фотосесії. Цього разу вона показала нові світлини в красивому платті.

Ксенія Мішина за останні роки сильно схудла завдяки спорту та здоровому харчуванню, тож залюбки демонструє на собі ефектні та жіночні сукні, які підкреслюють її талію та струнке тіло.

Читайте також У майці "Стерва": Тіна Кароль вразила незвичним образом з нової колаборації

Перебуваючи в Америці, акторка зробила кілька естетичних кадрів у Каліфорнії на тлі пальм. Під спалахами камери фотографа Ігоря Малахова знаменитість покрасувалася в розкішній сукні.

Образ Ксенії Мішиної

Акторка обрала для себе плаття від українського бренду LILI MAGER. На сайті вбрання коштує 8500 гривень. Сукня була незвичною, бо складалася з топу та мініспідниці, яка складалася з шару тканини, який огортав одну частину ліфу та шиї, а от родзинкою сукні стала довга тонка тканина, яка спадала аж до ноги.

Образ Ксенія доповнила чорними босоніжками на підборах та елегантною зачіскою, зібраною в пучок. Візажисти нанесли акторці макіяж, який підкреслював її красу, а зірка серіалів та фільмів вдало позувала перед фотоапаратом.

Загалом всі образи Ксенії Мішиної поєднують в собі стиль, сексуальність, жіночність, витонченість та красу. Акторка постійно підбирає для себе вбрання, яке лише додасть їй особливого wow-ефекту. Тож ті, хто шукають для себе аутфіти для натхнення – можете пошукати цікаві образи на інстаграм-сторінці акторки.