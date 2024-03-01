Ідеал жіночої краси: Ксенія Мішина викликала фурор в розкішній сукні

Акторка Ксенія Мішина поділилася з прихильниками відеороликом в розкішному вбранні. Вона позувала перед камерою в довгій сукні та ефектному макіяжі.

Ксенія Мішина любить влаштовувати для себе фотосесії, які викликають захоплення у її підписників. Не обійшлося без красивого образу й цього разу.

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Знаменитість не лише показує світлини з фотосесій, але й демонструє Reels, які також виглядають не менш ефектно, ніж фотографії. Нещодавно Ксенія опублікувала відеоролик, на якому постала в красивій сукні.

Образ Ксенії Мішиної

Брюнетка обрала для себе чорну сукню довжини максі з шовку на довгий рукав. Сукня мала трішки фактурності на плечах, які нагадують рукави-фонарики. Плаття гарно підкреслило струнку талію акторки, а зачіска у стилі мокрого ефекту та розкішний макіяж з акцентом на червоні губи лише підкреслили жіночність зірки.

Reels Ксенія Мішина опублікувала в перший день весни, тож написала лаконічний підпис, аби нагадати підписникам, що початок весни – гарний період для початку чогось нового.

Не вийшло з першого січня, спробуй з першого березня», - написала акторка.

Фанати вже встигли написати чимало приємних слів у коментарях:

"Яка гарна, капець";

"Це підпал";

"Розкішна";

"Шикарна";

"Неймовірна".

Стильну зйомку Ксенія Мішина, вочевидь, робила давніше, оскільки наприкінці лютого повідомила, що захворіла на COVID-19. За її словами, коронавірус проходить без температури, втім їй важко сидіти чи стояти.