Вінтажні кросівки – макротренд 2023 року: найпопулярніші моделі

Кросівки у стилі ретро заполонили моду у 2023 році. Якщо ви слідкуєте за модою, то радимо вам зробити ставку на елегантні вінтажні варіанти з тонкою гумовою підошвою та завуженою формою.

Архівні моделі таких еталонних брендів як Adidas, Tiger, Nike носять Гейлі Бібер, Кеті Голмс, Кейт Мосс, Кайя Гербер та багато інших. Придивіться до 4 найкращих моделей кросівок у стилі ретрокор.

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Adidas Samba

Ці кросівки, безумовно, є фаворитами в гардеробах модниць. Знаменитості та інфлюенсери впровадили їх у повсякденний стиль ще восени минулого року і вони досі не здають своїх позицій.

Спочатку ці кросівки були призначені для гри у футбол, але потім поширилася в поп-культурі, ставши улюбленим взуттям Боба Марлі, Фредді Мерк'юрі, Гвінет Пелтроу та Кейт Мосс.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue

Adidas Gazelle

У 1966 Adidas випустив революційну модель із замші (раніше цей матеріал не використовувався для спортивного взуття) з трьома смужками для тренувань олімпійських спортсменів. У 1980-х вони були еталонним взуттям та користувалися популярністю у Кейт Мосс та Гвінет Пелтроу. Сьогодні це найулюбленіша модель в образах Гаррі Стайлза.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue

Onitsuka Tiger Mexico 66

Модель кросівок Mexico 66 бренду Onitsuka Tiger із зображенням "тигрових смуг" була створена 55 років тому спеціально для Олімпійських ігор 1968 року в Мексиці.

Їхня популярність зростала завдяки кінематографу. Їх носив Брюс Лі у фільмах "Гра смерті" та "Останній бій Чена", а Ума Турман одягла у фільмі Квентіна Тарантіно "Вбити Білла" у 2003 році.

На сьогоднішній момент ці кросівки можна вважати головними конкурентами Adidas Samba та Adidas Gazelle.



Трендові кросівки 2023 року / Фото з Vogue