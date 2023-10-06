Трендові кросівки осені 2023: ефектна добірка, яка вас вразить

Без кросівок, як і без джинсів, важко уявити собі свій гардероб. До найбільш розповсюджених кросівок увійшли 3 пари, які носять всі модні інфлюенсери.

Ці кросівки повністю захопили вуличний стиль, пише 24 Канал. Модниці носили кросівки з різноманітним вбранням – від романтичних чи довгих суконь до штанних костюмів, спідниць та джинсів карго.

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Цілком ймовірно, що саме ці пари кросівок будуть також модними у 2024 році та не здаватимуть своїх позицій.

Вінтажні

Ретро-кросівки Adidas Samba є найпопулярнішим взуттям 2023 року. Їх у своєму гардеробі мають всі модні знаменитості та інфлюенсери. Вони доволі серйозно заявили про себе та не збираються здавати позицій. Окрім цієї відомої пари, ви можете ще робити ставку на Adidas Gazelle.



Модні кросівки осені / Фото Pinterest

Білосніжні

Кросівки у білому кольорі – це база, яка ніколи не вийде з моди. Це універсальне та стильне взуття, яке цілком справедливо посідає сходинку в списку найпопулярнішого взуття. Білими кросівками ми доповнюємо всі образи, адже вони підходять під будь-який кежуальний, спортивний чи романтичний аутфіт.



Модні кросівки осені / Фото Pinterest

Металік

Відтінок металік популярний у 2023 році не лише в одязі, але й у взутті. Насправді вони доволі легкі у стилізації, а якщо ви додасте до образу сріблясту сумку, то ваш образ заграє новими барвами.



Модні кросівки осені / Фото Pinterest