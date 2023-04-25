Кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66 – це нові Adidas Samba: як виглядає взуття

У мережі багато шуму наробили кросівки Adidas Samba. Вони є в кожної знаменитості та інфлюенсерки, втім тепер популярності набирають інші кросівки - Onitsuka Tiger Mexico 66, які мають всі шанси витіснити з модної арени Adidas Samba.

В інстаграм-просторі можна дедалі більше помітити модних дівчат, які доповнюють свої образи жовтими кросівками Onitsuka Tiger Mexico 66.

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Ажіотаж на ці кросівки, як і на Adidas Samba, був набагато швидше. Ще у 2003 році після виходу фільму "Вбити Білла" Квентіна Тарантіно, оскільки їх одягала Ума Турман.



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar

Мода нульових вперто повертається, тож тепер можемо спостерігати ріст популярності цього жовтого взуття, яке модниці вдало стилізують під будь-яке вбрання.

Tik Tok є улюбленою мережею покоління Z, тож звідти вони черпають своє натхнення для образів. У модних відеороликах фешіоністи вже активно демонструють аутфіти з жовтими кросівками, які дебютували в Олімпійських іграх у Мексиці в 1968 році.

Це проста жовта модель кросівок зі смугастими чорними лініями збоку. Взуття представлене в різних кольорах, втім модниці все одно роблять ставку на жовтий, бажаючи носити таке ж взуття, як і Ума Турман.

У Tik Tok вже є понад 30 мільйонів переглядів з розпаковками взуття. "Я думаю, що наступними кросівками після Adidas Samba будуть Onitsuka Tigers", – написала користувачка.

Витончене та вінтажне взуття зараз на піку популярності, тож жовті кросівки цілком ймовірно можуть витіснити Adidas Samba, які вже є буквально у всіх.

Гейлі Бібер та Белла Хадід поки що роблять ставку на чорний колір, а от Кайя Гербер та інші інфлюенсерки радо приміряють жовті моделі.



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – нове улюблене взуття модниць / Фото з Harper's Bazaar