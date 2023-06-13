Сріблясті кросівки у стилі Adidas Samba – хіт літа 2023: надихаємося стильними виробами

Бренд Adidas штурмує цьогорічну моду. Тепер окрім популярних базових кросівок Adidas Samba, з’явилася ще одна цікава колаборація, яка не залишила байдужими модних трендсеттерів.

Гігант спортивного бренду Adidas постійно вдається до колаборацій з різними брендами, пише 24 Канал. Марка вже представила спільний запуск кросівок із блакитними та зеленими смужками разом із Sporty&Rich, а тепер створила цікаве взуття з брендом Wales Bonner.

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Тисячі інфлюенсерів одразу придбали собі цікаву пару взуття в колекцію. Це вже не вперше обоє брендів співпрацюють. Раніше їхню колаборацію розкупили за кілька днів, тож тепер модниці активізувалися і також швидко придбали сріблясте взуття у стилі Adidas Samba.

Основна фішка взуття в тому, що язичок від кросівки розсташований зверху, а білі смужки вишиті крючком. Кросівки є однією з найпопулярніших пар цієї колаборації у відтінку металік.

Металік цього року рве всі шаблони та неочікувано стає дуже популярним відтінком. Модниці обирають у сріблястому кольорі сукні, сумки, взуття, а найпопулярнішими залишаються штани. До кросівок інфлюенсери також обирають вбрання у відтінку металік, обираючи анораки, а до білих шкарпеток обирають шовкові сукні.

Від таких кросівок не змогли відмовитися і чоловіки. Вони одягають їх із темними джинсами, лляними широкими та чорними штанами.



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram



Трендові кросівки на літо у відтінку металік / Фото з Instagram