У моду вриваються блакитні кросівки Adidas Samba: ефектні моделі, які сподобаються всім

Кросівки Adidas Samba цього року буквально "розривають" fashion-індустрію. Їх можна назвати найпопулярнішим взуттям року. Після відомих класичних та зелених моделей, на модну арену виходить блакитне взуття Adidas Samba.

Нові кросівки вже активно почали додавати у свої віш-лісти провідні інфлюенсери, пише 24 канал. Відомі світові блогери є певними провідниками модних трендів, тож те, що з’являється лише у полі зору одразу стає гарячим трендом.

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Любов інфлюенсерів до взуття Adidas Samba – просто шалена. Не дивно, що модниці не розфокусовуються на інші бренди та фасони взуття, а плекають свою любов саме до цієї знаменитої марки.

Класичні кросівки в бежевому, чорному та білому кольорі з чорними та білими смужками відповідно додали до свого гардеробу всі світові фешіоністи. Згодом з’явилися кросівки Adidas Samba, що створені в колаборації Sporty&Rich із зеленими смужками, а зараз популярності набирає блакитне взуття.

В інстаграм-мережі вже помітний попит на такі кросівки, адже влітку всі обожнюють яскраві кольори, а такі кросівки гарно відтіняють класичні чи нейтральні кольори. Також з ними можна створювати красиві образи в стилі колорблокінгу.

Нова версія кросівок представлена у двох варіантах – біле взуття із блакитними смужками та повністю блакитні моделі із трьома білими смужками. Такі кросівки можна досить легко поєднувати зі спортивним та кежуальним вбранням.

Носіть нову версію кросівок Adidas Samba в колаборації з Sporty&Rich разом з блакитними джинсами, сорочками, білосніжними сукнями, монохромним денімовим аутфітом тощо.



Модні кросівки на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні кросівки на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні кросівки на літо 2023 / Фото з Pinterest