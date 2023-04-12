Як стильно носити цієї весни головний аксесуар – краватку: цікава добірка

Цієї весни в моду неочікувано підкрався стильний аксесуар – краватка, яка прийшла до нас з чоловічого гардероба. Тепер її можна носити не лише у святкові дні, але й нащодень.

Офісний стиль у 2023 році став популярним, як ніколи. Штанні костюми, сорочки, жакети, лофери та навіть краватки почали носити всі модниці від Нью-Йорка до Парижа.

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Краватка, яка є характерною для чоловічого гардероба з’явилася на показах відомих брендів Valentino, Christian Dior і Dolce&Gabbana. Як носити краватку цього року дивіться на прикладі трьох модних гігантів.

Christian Dior

Для сезону осінь-зима 2023 бренд презентував зім’яту краватку, яка додавала образам у діловому стилі певної розслабленості. Dior пропонує носити краватку у стилі "білий верх та чорний низ". Щоб образ не виглядав вже зовсім в офісному стилі, обирайте кремові тона, до прикладу, сорочку та штани світлих відтінків.



Ефектні образи з краваткою / Фото з Elle



Ефектні образи з краваткою / Фото з Elle

Dolce&Gabbana

Бренд представив розкішні образи з краваткою. Це і прозора блуза зі спідницею, і обтисле пальто, і жакет-бюстьє. Штанні костюми – це класика офісного аутфіту, тож не забудьте про них. Dolce&Gabbana також додали до кожного свого образу рукавиці, тож ви також можете одягнути такий аксесуар.



Ефектні образи з краваткою / Фото з Elle



Ефектні образи з краваткою / Фото з Elle

Valentino

Справжній амбасадор краваток у 2023 році – бренд Valentino. Майже кожен їхній представлений образ був з цим аксесуаром.

Основу більшості образів складали білі сорочки. Також Модний дім презентував багато штанних костюмів та костюми зі спідницями різних довжин. З-поміж верхнього одягу найчастіше з’являлися жакети, зокрема й шкіряні, та пальта. Ще одна досить базова ідея — поверх сорочки з краваткою одягти об’ємний джемпер.



Ефектні образи з краваткою / Фото з Elle



Ефектні образи з краваткою / Фото з Elle