Український дизайнер працював над костюмами для приквела "Голодних ігор"

Костя Гончарук був закупником сценічного вбрання у знімальній команді стрічки "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Це перша його робота у художньому фільмі.

Серед творців приквела до всесвіту “Голодних ігор” за романами Сьюзен Коллінз був українець Костя Гончарук. Дизайнер розповів про це на своїй інстаграм-сторінці, де поділився світлиною зі знімального майданчика.

До теми Бренд STARCHAK представив колекцію "Журавлі" про життя у час війни: неймовірне вбрання

Голодні ігри. Перший та улюблений художній фільм, над яким я працював, – написав дизайнер.

Разом з українським стилістом на фото стоїть виконавець головної ролі Том Блай (Коріолан Сноу).



Також серед моментів зі знімальних днів – робота над костюмами. Зокрема, ескізи та проби тканин.



Робота над костюмами для приквела ”Голодних ігор” / Фото kostyagoncharuk



Робота над костюмами для приквела ”Голодних ігор” / Фото kostyagoncharuk



Робота над костюмами для приквела ”Голодних ігор” / Фото kostyagoncharuk

У титрах фільму українського дизайнера підписали як costume buyer (закупник костюмів).



Додамо, що критики назвали “Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій” однією з найкращих молодіжних антиутопій. Над яскравими образами героїв працювала художниця з костюмів Тріш Саммервілл. Раніше вона уже створювала вбрання для стрічки Девіда Фінчера "Дівчина з тату дракона", "Загублена", "Манк", а також для шоу HBO "Світ Дикого Заходу".