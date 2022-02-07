З короткою стрижкою та чубчиком: Бейонсе викликала фурор у мережі провокативною фотосесією

Популярна американська співачка Бейонсе викликала фурор у прихильників новим образом. Для зйомок нової колекції Adidas x IVY PARK collection знаменитість змінила зачіску та приміряла ефектні аутфіти.

Виконавиця вже не вперше презентує вбрання власного бренду IVY PARK в колаборації зі спортивною маркою Adidas. Артистка приміряла на собі вбрання з нової колекції, яка присвячена Дню Валентина.

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Володарка премії Grammy відмовилася від свого довгого розкішного волосся та постала перед камерою в новому амплуа. Бейонсе одягнула коротку перуку з чубчиком золотисто-русявого кольору.

R&B-виконавиця приміряла яскраво-червону латексну спідницю та червоний пуховик. Образ доповнили шкіряні рукавиці та бейсболка. Бейонсе розщепила куртку та похизувалася чималим бюстом. Світлину знаменитості зробили на вулиці вночі. Візажисти підкреслили очі елегантними чорними стрілками, а губи нафарбували коричневим блиском.



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з IVY PARK



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з IVY PARK

Для представлення інших образів Бейонсе позувала у студії. Вона одягнула червоний комбінезон з глибоким розрізом та гіперболізованою лінією плеча. Образ зірки доповнював пояс на талії, довга накидка в леопардовий принт та мінімалістичний клатч. Особливої зухвалості такому провокативному образу додала коротка стрижка та червоні губи.



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з IVY PARK

Бейонсе обожнює дивувати публіку незвичною подачею нової колекції. Влітку знаменитість презентувала одяг з елементами ковбойського стилю, зробивши фотосесію на ранчо та здивуваши фанатів кадром сидячи верхи на коні.