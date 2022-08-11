У мінішортах і сорочці: королева Летиція приголомшила стильним образом

49-річна королева Іспанії вкотре зачарувала публіку стильним образом. Цього разу продемонструвала його під час прогулянки з сім'єю на Пальма-де-Майорці.

Королева Летиція перебуває у чудовій фізичній формі, тому не соромиться демонструвати фігуру у звабливих образах.

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Стильний look королеви Летиції

На прогулянці Летицію зазнімкували в шортах французького бренду Pimkie, які коштують лише 8 фунтів стерлінгів. Такий низ вона поєднала з простою білою сорочкою. Її Величність обожнює еспадрильї, тому цього разу обрала нові, з логотипом BOSS на джутовій підошві.

Серед аксесуарів літній аутфіт Летиції доповнила велика тканинна сумка-шопер зі шкіряними ручками Feel Mallorcs Ikat та сонцезахисні окуляри у масивній круглій оправі від Carolina Herrera. Окуляри були найдорожчим елементом образу Летиції, адже їхня ціна – майже 200 євро.

Волосся королева вклала рівно та зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих тонах. Такий образ гарно підкреслив бездоганну золотисту засмагу Її Величності.

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Цей аутфіт дуже сподобався шанувальникам Летиції, чого не можна сказати про її попередній образ. Для одного з вечірніх виходів 49-річна Летиція одягла екстремально коротку сукню від Zara, за яку її розкритикували в мережі.