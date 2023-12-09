"Персиковий пух" – колір року: кому личить та як його носити

Інститут кольору Pantone оголосив головний відтінок наступного року – PeachFuzz. У перекладі він звучить як "персиковий пух". Це поетичний колір, з яким можна створювати легкі й романтичні образи.

У Pantone описують колір року як "оксамитовий і ніжний персик, всеосяжний дух якого збагачує розум, тіло та серце". Також відтінок називають теплим і затишним, таким, який "підкреслює наше прагнення до єднання з іншими людьми".

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У пошуках відтінку, який би підкреслював наше вроджене прагнення до близькості та зв’язку, ми вибрали колір, що сяє теплом і сучасною елегантністю. Він резонує зі співчуттям, пропонує тактильні обійми та легко поєднує молодість із позачасовістю,

— каже виконавчий директор Інституту кольору Pantone Леатріс Айземан.

Кому пасує такий колір

Найкраще цей відтінок виглядатиме на білявках зі світлою шкірою. Але не слід його боятися і темноволосим.

А от на тлі темної шкіри оливкового або коричневого відтінку персиковий колір буде не таким помітним. Тому у цьому випадку треба підібрати макіяж – обовʼязково зробити акцент на румʼяна. Косметика повинна мати легкий блиск, а палітра відтінків – фруктові нотки. Чудовий приклад вдало підібраного образу – лук зірки серіалу "Бріджертони" Голди Рошевель на фотосесії для Marie Claire.

До слова, для цієї події акторка обрала сукню українського бренду J’amemme.

З чим поєднувати "персиковий пух"

Цей колір гармонійно поєднується з різними відтінками. Ось найбільш вдалі комбінації для спокійного образу:

білий;

бежевий;

коричневий;

рожевий та червоний;

А щоб дібрати акцентну деталь до цього відтінку, зверніть увагу на мʼятний.

24 Канал пропонує образи з відтінком року, аби ви могли вдало вписати його у свій гардероб.



Монохромний лук у персикових тонах / Фото eva_vanassche



Ніжна сорочка у персиковому відтінку / Фото COTE — COTE



Костюм у кольорі року / Фото Mango