Кольорові колготки з бантиками – хіт зими 2024: варіанти, які вам сподобаються

Цього року популярність здобули кольорові колготки. Про те, що вони стануть справжні хітом ми читали у модних виданнях ще восени, втім не уявляли, що вони справді стануть частиною нашого образу та модниці доводять, що у колготках справді можна стильно виглядати.

Монохром навесні став дуже популярним. Зірки стрітстайлу з ніг до голови одягали вбрання одного кольору. Восени кольором №1 став червоний, а в грудні його приміряли буквально всі.

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Втім модниці не лише доповнювали образи яскравим мейком з червоними губами, але й довершували свої образи червоними сумками, верхнім одягом, светрами та колготками в червоному кольорі.

Та якщо ви думали, що на цьому популярність колготок завершилась – ви помиляєтеся. Тепер на модну арену виходять колготки з бантиками. Їх ви можете сміливо одягати в новорічну ніч разом з сукнями чи спідницями з блузами.

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Найчастіше дівчата обирають для себе чорні чи білі колготки з бантиками, які зроблені з тонких стрічок. Та варто зазначити, що вони доволі специфічні та не підійдуть для постійного використовування в зимову пору. Це радше цікавий елемент для створення вашого образу, який стане головною родзинкою.

Колготки почали набирати популярності ще минулого року, коли сестри Кайлі та Кендалл Дженнер вийшли в світ у них просто в трусах, без штанів та джинсів. Тоді всі прикували свою увагу саме до колготок, а тепер з цікавими варіантами колготок створюють святкові аутфіти.



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest



Трендові колготки 2024 року / Фото Pinterest