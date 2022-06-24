Колекція бренду Papaya допомагає рятувати окупований заповідник "Асканія-Нова"

Український бренд одягу Papaya запустив благодійну колекцію футболок "Координати мого серця", завдяки якій хоче привернути увагу до збереження флори й фауни тимчасово окупованого заповідника "Асканія-Нова".

До колекції увійшло 6 футболок із зображеннями мальовничих місць України та їхніх координатів.

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В Україні понад 100 днів триває війна. Цього літа ми вже не зробимо фото біля Лемурійського рожевого озера, не зможемо в наметі заночувати на острові Джирилгач та не відчуємо на дотик море в Херсонській області.

Усі ці окуповані місця – наші спогади та мрії. Колекція «Координати мого серця» нагадують людям місця, які чекають на наше повернення.

Співробітники окупованого заповідника "Асканія-Нова" вимушені підтримувати його роботу своїми коштами або приймати допомогу небайдужих людей. Бренд Papaya зібрав для заповідника 40 тисяч гривень. Наступний транш у розмірі 100 тисяч гривень бренд переведе у фонд "Повернись живим".

Команда Papaya вболіває за долю заповідника "Асканія-Нова" й щиро захоплюється людьми, які в буремні часи підтримують його роботу й зберігають український природний спадок. Саме тому команда зв´язались із колишнім директором заповідника Віктором Гавриленком й отримали дозвіл на використання його фотокарток із природою та тваринами Асканії. Також команда доповнила колекцію іншими скарбами Херсонщини та Рівненщини.

До колекції "Координати мого серця" увійшли шість футболок зі світлинами мальовничих місць України та їхніми координатами. Серед зображень є:

природа та дикі коні Асканії-Нови;

Джарилгацька коса;

Кінбурнська коса;

Лемурійське озеро;

Здолбунівський кар'єр.

У той час, коли глобальні бренди роблять усе можливе для допомоги Україні, жоден локальний український бізнес не може стояти осторонь й повинен працювати на перемогу, допомагаючи армії й підтримуючи моральний дух українців,

– кажуть засновники бренду Валерій та Анастасія Максименки.

Вони, як і всі українці, впевнені в тому, що скоро у всіх окупованих місцях майорітиме синьо-жовтий стяг.

"Ми пам’ятаємо про Херсон, Мелітополь, Нову Каховку та наших людей у них, про тварин Асканії-Нової та прекрасні природні дива, як-от Лемурійське озеро, які тимчасово опинилися під окупацією й хочемо голосно заявити: ми віримо й абсолютно впевнені, що скоро там майорітиме лише український прапор. Нашою колекцією ми хочемо ще раз нагадати, що Україна неймовірно красива, й закликаємо відкрити її для себе по-новому, як міфічну й нескорену, красиву й незламну", – додали дизайнери.



Благодійна колекція футболок "Координати мого серця" / Фото з Instagram



Благодійна колекція футболок "Координати мого серця" / Фото з Instagram



Благодійна колекція футболок "Координати мого серця" / Фото з Instagram



Благодійна колекція футболок "Координати мого серця" / Фото з Instagram



Благодійна колекція футболок "Координати мого серця" / Фото з Instagram



Благодійна колекція футболок "Координати мого серця" / Фото з Instagram