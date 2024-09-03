У жовтому тренчі: Євген Клопотенко став моделлю на Ukrainian Fashion Week

Знаменитий відомий кулінар та власник закладів "Сто років тому вперед" та бістро й бару "Інші" Євген Клопотенко став запрошеною моделлю на показі колекції дизайнерки зі Львова Марії Старчак.

Колекція SS’25 від STARCHAK – це заклик до кожного відчути, де його прихисток. Дизайнерку надихнули автентичні українські оселі, у речах та деталях можна прочитати архітектурність і візерунки оздоби існуючих домівок.

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"Дивлячись на хати, я бачу не тільки оселю в розумінні будинку, а унікальну історію краю і людей, котрі в ньому жиють. Кожна така домівка – це витвір мистецтва, який дбайливо плекають поколіннями", – зазначила модельєрка Марія Старчак.

Колекція складається із моделей створених у техніці апсайклінг та доповнена новими виробами. Архітектурні форми силуетів символізують хату, яка збудована з кутів. У кольоровій гамі переважають природні відтінки.

Ідея витинанок втілена у накладних комірах, краватках та інших виробах, у яких можна прочитати візерунки оздоби домівок. Цікавою деталлю є гребінь-дармовис, що повторює елементи різьбярства. Виготовлений вручну із дерева, він збалансовує геометричність і чіткість форм, додаючи наївності.

До моделей під час показу бренду Starchak доєднався й кулінар Євген Клопотенко. Він був одягнений у коричневий топ та чорні широкі штани, а образ доповнював тренч відтінку вершкового масла.

"Українська вишиванка це ахєрєнно, але ми маємо ще багато всього окрім неї. Український борщ ахєрєнний, але в нас ще стільки смачного і унікального. І так в кожній, кожній сфері. Ми всі значно ширші, більші, глибші ніж інші думають про нас і ніж самі думаємо про себе. Такі події класно підсвічують масштаби ахєрєнності українців. Цьом", – написав Клопотенко.

В одному зі своїх інтерв’ю Марія Старчак зазначила, що поштовхом для створення власного бренду Starchak стала її перемога на конкурсі "Погляд у майбутнє" у Львові у 2019 році. До того вона вже багато шила на замовлення, працювала в креативних командах інших брендів і тоді подумала, що може створювати щось своє й унікальне. Тоді й зародився відомий бренд.