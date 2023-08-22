Клатч повертається в моду: добірка аксесуарів, на які варто звернути увагу

Давно забутий клатч повертається у моду. Такий тип сумки буде в гардеробі кожної модниці наступного сезону.

Дизайнери вирішили згадати про старий-добрий клатч та додали його у свої осінньо-зимові колекції, пише 24 Канал. Виглядатиме він тепер трохи по-іншому, не так, як ми бачили його кілька років тому.

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Раніше це була швидше непрактична річ для зберігання речей першої необхідності, а тепер клатч пройшов певну трансформацію і став зручнішим, м’якшим і місткішим.

Новий клатч може цілком замінити сумку та ідеально підійде для повсякденних виходів. Обирайте об’ємні клатчі, які пасуватимуть до вашого верхнього одягу – куртки, тренча чи пальта.



Стильні клатчі на осінь / Фото з Instagram

Раніше клатч асоціювався у нас зі святковими виходами чи вечірками, втім тепер дизайнери подарували йому нове життя, тож сміливо доповнюйте ними свої щоденні виходи.

Бренди представили клатчі в глянцевому чорному, сонячно-жовтому, білому, темно-синьому і фірмовому червоному кольорі.



Стильні клатчі на осінь / Фото з Instagram



Стильні клатчі на осінь / Фото з Instagram



Стильні клатчі на осінь / Фото з Instagram



Стильні клатчі на осінь / Фото з Instagram



Стильні клатчі на осінь / Фото з Instagram



Стильні клатчі на осінь / Фото з Instagram

Окрім того, восени в моді будуть плетені сумки у стилі Bottega Veneta, тож придивляйтеся до клатчів з плетеної шкіри. Такі сумки підійдуть для вас ідеально, якщо ви звикли носити з собою мінімум речей.

Клатчами почали доповнювати свої образи Кендалл Дженнер, Ріанна та Розі Гантінгто-Вайтлі. До прикладу, ви вже зараз можете повторити стильний аутфіт американської моделі. Кендалл одягнула чорні штани і білий топ, а довершила look салатовим светром та чорними лоферами.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Vogue