Кім Кардашян приголомшила зйомкою у новій колекції Skims: розкішні фото

Американська світська левиця та засновниця бренду Skims Кім Кардашян є найкращою рекламою для свого бренду. Знаменитість продемонструвала на собі нову колекцію, а нові знімки опублікували на інстаграм-сторінці бренду.

Кім Кардашян активно розвиває свій бізнес та як справжня американська кінозірка, яка отримала популярність завдяки реаліті-шоу, як ніхто інша знає, що найкраще реклама працює, якщо демонструвати її на собі.

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Саме тому Кімберлі досить часто знімається в рекламних фотосесіях для свого бренду, який вона створила у 2019 році. Філософія бренду зосереджена на боді-позитивізмі та інклюзивності.

Втім цього разу Кім Кардашян продемонструвала свою ідеальну фігу та знялася в розкішній зйомці.

Напередодні Нового року інфлюенсерка запустила колекцію шовкової білизни, до якої увійшли боді на довгий рукав та короткий, бюстгальтер з трусами, довгі рукавички та навіть широкий чокер з кулоном у вигляді серця. Ця білизна чудово підкреслює фігуру та робить її стрункішою.

Візажисти зробили для Кім ефектний макіяж в сіро-чорних відтінках, який підкреслював її погляд, а коричнева помада з чітким контурингом на губах додавала виразності.

Що відомо про бренд Skims

Попри свою можливість купляти білизну від будь-якого люксового бренду, Кім Кардашян була обмежена вибором відтінків коригуючої білизни. Тому вона самостійно почала фарбувати білизну кавою та чаєм в домашніх умовах, щоб вона відповідала її тону шкіри. Так у неї й зародилася ідея Skims та представити білизну, яка підійде всім відтінкам шкіри.

Я просто шукала рішення того факту, що я люблю носити білизну, яка коригує моє тіло, але на ринку не було колірного тону, який підходив би моєму відтінку шкіри, не кажучи вже про більшість моїх друзів,

– розповіла Кім Кардашян.

Skims пропонує коригуючу білизну різної довжини в 11 кольорах.