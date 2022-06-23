Кім Кардашян не причетна до пошкоджень сукні Мерилін Монро: "Носила 3-4 хвилини"

23 червня Кім Кардашян та Музей Ріплі вперше порушили мовчанку щодо легендарної сукні Мерилін Монро. У заяві йдеться, що світська левиця жодним чином не причетна до пошкодження вінтажного виробу.

Минулого тижня інтернет вибухнув заявами про понищену сукню Мерилін Монро, до якої причетна Кім Кардашян. Історик та колекціонер Скотт Фортнер, якому належить чи не найбільша колекція вбрання акторки, помітив пошкодження історичної сукні.

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У мережі з’явилося чимало фотопорівнянь розтягнень та відсутність кількох камінчиків, якими було оздоблене все плаття. Втім скандал ніяк не коментували ні Кім Кардашян, ні Музей Ріплі, який надав їй сукню. Лише зараз вони порушили мовчанку та зазначили, що інфлюенсерка не причетна до ніяких пошкоджень.

Музей Ріплі в офіційній заяві заявив, що Кім Кардашян під час fashion-події Met Gala не зіпсувала знамениту сукню Мерилін Монро, у якій вона співала легендарну пісню "Happy Birthday" Джону Кеннеді у 1962 році.



Мерілін Монро у легендарній сукні / Фото з Elle

Сукню придбали на аукціоні Julien's Auctions у 2016 році за 4,8 мільйона доларів. У звіті про стан сукні, написаному на початку 2017 року, йдеться: "Деякі шви розтягнуті та зношені. Це не дивно з огляду на крихкість матеріалу. Серед пошкоджень ззаді у гачків і вушок є складки".

Зазначається, що Кім Кардашян носила сукню не довго – 3-4 хвилини. У ній вона лише піднялася сходинками музею Метрополітен, а після появи на червоній доріжці одягнула копію сукні.

З самого низу сходинок Метрополітену, де Кім одягла сукню, до самого верху, де її повернули, сукня була в тому ж стані, в якому вона була відправлена,

– зазначила Аманда Джойнер, віце-президент Ripley.



Кім Кардашян у легендарній сукні Мерилін Монро / Фото з інстаграму

У нещодавньому пості в соціальних мережах ставилося питання: "Чи коштувало воно того?". Кім Кардаш'ян не заплатила Музею Ріплі за сукню, а компанія нічого не платила їй. Втім світська левиця благодійну пожертву двом благодійним організаціям у районі Великого Орландо від імені компанії.

Про свою непричетність до пошкодження сукні Кім Кардашян також розповіла у своєму нещодавньому інтерв’ю на телеканалі Today. Вона заявила, що віддала Музею Ріплі сукню в такому ж стані, в якому першочергово її отримала.

Що відомо про сукню Мерилін Монро

У цьому виробі Мерілін виступила в останній рік свого життя, аби привітати 35-го президента США з 45-річчям. у 2016 році сукня була продана на аукціоні майже за 5 мільйонів доларів. (У 1960-их роках воно коштувало 1440 доларів). Проте зберігається культове вбрання не в приватній колекції мільйонера будинку, а в Музеї Ріплі.



Кім Кардашян у легендарній сукні Мерилін Монро / Фото з інстаграму