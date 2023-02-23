Найносибельніша колекція: як виглядає вбрання бренду Fendi на осінньо-зимовий сезон

Креативний директор бренду Fendi Кім Джонс представив нову колекцію для осінньо-зимового сезону 2023/24 року. Моделі виходили на подіум в образах, які можна сміливо одягати на будь-яку подію.

Часто дизайнери створюють вбрання, яке годиться лише для якихось дуже сміливих виходів або ж для модниць, які люблять експерименти у своїх образах.

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Втім під час Тижня моди у Мілані Кім Джонс представив надзвичайно стильну та ефектну колекцію, яка більше належить до базового гардероба, ніж до трендового. З речей, які презентував креативний директор можна скласти безліч чудових образів.

Показ Fendi осінньо-зимової колекції став одним із перших в Італії.

"Це чисто, просто, але водночас складно", – описала нову лінійку кревтиного директора марки Кіма Джонса Сільвія Фенді в інтерв’ю для Vogue.

При створенні колекції Кім Джонс поставив собі за мету створити образи, які б відображали характер Модного дому Fendi та водночас були свіжим поглядом на бренд. Дизайнер навіть включив до колекції форми чоловічої форми.

Він презентував штани, які були прикрашені плісированим кілтом і шлейфом, жилети в класичному стилі з накладками у вигляді рукавів та макінтоші.

Окрім того, Кім Джонс включив елементи мереживної білизни в офісні образи з лаконічними сорочками. Він також звернувся до архівів бренду та презентував приталені сукні з ребристого трикотажу, які були взяті з колекції Карла Лагерфельда для Fendi сезону осінь-зима 1996.

Для осінньо-зимового сезону дизайнер представив затишні кардигани, штани та спідниці зі шкіри, трикотажні обтислі сукні з коміром, жилетки, поєднав плісировані спідниці зі штанами.

Дизайнер одягнув моделей у мінімалістичні тренчі класичних кольорів та довершив образи базовим взуттям в чорному та коричневому кольорі з додаванням аксесуарів – маленьких, середніх та великих сумок.



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider



Стильна колекція Кіма Джонса для Fendi / Фото з Insider