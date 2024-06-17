Кейт Міддтон здійснила перший вихід у 2024 році в старій сукні: чому так сталося

15 червня принцеса Уельська вперше здійснила публічний вихід після оголошення про те, що вона проходить лікування від раку. Знаменитість прийшла на парад з нагоди дня народження короля Чарльза III. Та уважні модники зауважили, що вбрання Кейт Міддтон є не новим.

Королівські особи часто вдаються до перешивання речей, тож люблять старі речі одягати заново з мінімальною обробкою. На події Trooping the Colour принцеса Уельська з’явилася у своїй архівній сукні, яку оновили за допомогою пояса та коміра.

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Образ Кейт Міддлтон

42-річна дружина принца Вільяма вперше від початку про заяви про боротьбу з раком з’явилася у платті Jenny Packham з чорною окантовкою та стрічкою на декольте. Сукню оновили за допомогою смугастого банта в області шиї.

Кейт Міддлтон доповнила образ білосніжним капелюхом від ірландського дизайнера Філіпа Трісі та білими туфлями-човниками на підборах. Експерти зазначили, що прикраси знаменитості також не були новими. Сережки, якими вона доповнила образ, принцеса вже одягала двічі. Раніше Кейт одягала їх на хрестини принца Луї у 2018 році та на Вімблдоні у 2023 році.



Перший публічний вихід Кейт Міддлтон у 2024 році / Фото Getty Images

Також герцогиня одягнула брошку, яку вона отримала після присвоєння звання Королівського полковника Ірландської гвардії.

Аутфіт знаменитості доповнив чорний клатч, елегантна зачіска у вигляді об’ємного пучка ззаду та красивий макіяж, який підкреслив її погляд. Незмінною у її образі була обручка, яку вона ніколи не знімає.

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