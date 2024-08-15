Моя улюблена сукня, – дружина Бориса Джонсона похизувалась вбранням від українського бренду

Українські бренди вже давно завоювали любов від багатьох світових знаменитостей, які постійно демонструють свої виходи в речах наших дизайнерів. Цього разу вбрання від української марки вигуляла дружина Бориса Джонсона.

Керрі Джонсон не лише одягнула сукню від українського бренду, але й зазначила, що це її улюблене плаття з усіх можливих.

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Образ дружини Бориса Джонсона

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона опублікувала інсаграм-сторіс, в якому зробила фото у дзеркалі у довгій вишневій сукні довжини максі базового крою, яка однаково підійде під кросівки, босоніжки чи балетки. Керрі одягнула бежеві сандалі та доповнила свій образ двома ланцюжками різних довжин.

Моя найулюбленіша сукня з усіх. Від чудового українського бренду Gasanova, – написала дружина Бориса Джонсона.



Керрі Джонсон в сукні від Ельвіри Гасанової / Скриншот з інстаграму знаменитості

Хто носить вбрання Gasanova

Вбрання від Ельвіри Гасанової обирають відомі знаменитості та навіть політики. Перша леді України Олена Зеленська часто з’являється на зустрічах у костюмах від бренду Gasanova. Костюми від дизайнерки дружина президента одягала на зустріч з принцесою Вельською Кейт Міддлтон та першою леді США Джилл Байден.

У 2023 році бренду Gasanova виповнилося 10 років, тож за цей час марка вже встигла закохати в себе чимало зірок. У речах від Ельвіри Гасанової з’являлися сестри Кардашян, Ріта Ора, Джіджі Хадід, Періс Гілтон, Тоні Брекстон та багато інших.