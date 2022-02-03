Кендалл Дженнер показала стильну чорну сорочку, без якої нам не обійтися навесні

26-річна американська модель Кендалл Дженнер захопила мережу стильним образом. Знаменитість приміряла аутфіт, який ідеально підійде для весняних прогулянок.

Кожним своїм виходом іменита модель задає тренди. Кендалл часто віддає перевагу простому та лаконічному вбаранню, тому її образами можна не лише надихатися, але й легко повторювати.

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Знаменитість на власному прикладі показує, що класичний одяг базових кольорів – найкраща інвестиція в гардероб.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитість вирушила по справах у Лос-Анджелесі в чорно-білому аутфіті. За основу вона взяла білу майку, яку поєднала з чорними прямими джинсами на високій посадці.

Замість джинсової куртки або шкірянки, модель обрала чорну сорочку оверсайз, яка ідеально доповнила майку з джинсами. Образ доповнили чоботи з довгим квадратним носком та шкіряна кремова сумка-шопер.

Модниця розпустила волосся та довершила look вузькими сонцезахисними окулярами.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images