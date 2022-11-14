Кендалл Дженнер знайшла улюблені штани від українського бренду CULTNAKED: розкішні фото

Вбрання українського бренду CULTNAKED, засновницею якого є дизайнерка зі Львова Мері Фуртас, вже набрало популярності за кордоном. Світові зірки активно приміряють вироби від нашого бренду, а модель Кендалл Дженнер вже кілька разів одягає одні й ті ж шкіряні штани.

Кендалл Дженнер вже вп’яте з’явилася у штанах від українського бренду CULTNAKED.

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Знаменита модель та одна з головних героїнь реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кендалл Дженнер приміряла чорні штани з веганської шкіри KILLA з високою талією та довжиною, яку можна регулювати під свій зріст. Втім високим дівчатам такі штани ідеально підходять під босоніжки, туфлі чи чоботи на підборах.

Кендалл одягнула під низ чорну майку, а зверху накинула чорний кардиган. Вона зачесала волосся в улюблену зачіску з крабиком та довершила аутфіт легким макіяжем.

На сайті бренду штани в п’ятьох різноманітних кольорах коштують понад 10 тисяч гривень.



Кендалл Дженнер у штанах від українського бренду / Фото з Instagram



Кендалл Дженнер у штанах від українського бренду / Фото з Instagram

Раніше такі штани одягала американська співачка Аріана Гранде. У штанах від українського бренду вона не лише вийшла на сцену, але й записала кліп на пісню Pov.