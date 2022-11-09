Кендалл Дженнер одягнула штани від львівської дизайнерки: ефектний вихід

26-річна американська модель Кендалл Дженнер одягнула шкіряні штани від української дизайнерки Мері Фуртас. Знаменитість одягає виріб від нашого бренду вже вчетверте.

Українські бренди мають широку популярність за межами нашої країни. Стильні речі наших дизайнерів носять чимало світових зірок, тож ми маємо чим пишатися.

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Одна з героїнь реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кендалл Дженнер вже не вперше з’являється перед папараці у виробах від бренду CULTNAKED заснованого у Львові.

Минулого року Кендалл Дженнер підірвала всі українські ЗМІ виходом у регульованих штанах choco bar і бандо з веганської шкіри карамельного відтінку від українського бренду CULTNAKED.



Минулорічний вихід Кендалл Дженнер / Фото з Instagram

Нещодавно знаменитість одягнула популярні штани KILLA з високою талією та довжиною, яка ідеально працює в поєднанні з чоботами на підборах. Кендалл Дженнер довершила образ помаранчевим пуховиком та чорною сумкою на плечі.



Новий вихід Кендалл Дженнер / Фото з Instagram

Такі штани мають у своєму гардеробі Аріана Гранде, Жозефін Скрівер, Ельза Госк та багато інших знаменитих дівчат. На сайті бренду штани в п’ятьох різноманітних кольорах коштують понад 10 тисяч гривень.

Засновниця бренду CULTNAKED Мері Фуртас розповіла у своєму твіттері, що Кендалл одягає ці штани вже четвертий раз. Окрім того, своїй стилістці Дані Мішель вона розповіла, що штани від українського бренду є найкращими.