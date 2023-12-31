Зірка "Пліткарки" приголомшила зимовим образом у білих штанах: стильні фото

Схоже, зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд почала користуватися послугами стиліста, адже вона активно фотографує свої образи та постійно з’являється в цікавом вбранні.

Знаменитість має у своєму гардеробі чимало вбрання від українських брендів. Келлі придбала для себе вишиту сукню від Юлії Магдич, вона також має вишиванку від бренду Etnodim та сукню від дизайнерки Ельвіри Гасанової.

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Та цього разу акторка демонструвала не розкішні образи. Вона одягнула затишний зимовий аутфіт, який легко можна віднести до естетики cozy girl.

Щоб повністю зрозуміти естетику вбрання у стилі Cozy girl варто уявити зимові дні. Час, коли ми одягаємо теплі шкарпетки, тапки, затишні светри, а у вільний час закутуємо шию довгим шарфом, одягаємо теплу дублянку, угги, беремо з собою глінтвейн та вирушаємо з подругами на прогулянку. Образи мають складатися зі світлих кольорів.

Голлівудська акторка одягнула молочний в’язаний светр розміру оверсайз з широкими рукавами та візерунком "косичка", який притаманний зимовим виробам.

Аутфіт Келлі Резерфорд доповнила широкими білими штанами та коричневими уггами. Варто додати, що світлі образи взимку мають доволі красивий вигляд. До білих штанів можна підібрати будь-який пуховик, дублянку чи шубу.

Модниці дуже часто створюють зимові аутфіти на основі білого головного убора, штанів чи джинсів та верхнього одягу.



Зимовий образ Келлі Резерфорд / Фото з інстаграму акторки