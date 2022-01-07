Катя Осадча зустріла Різдво в червоній сукні-вишиванці: розкішний образ

Українська телеведуча Катя Осадча зустріла Різдво в сукні-вишиванці від дизайнерки Юлії Магдич. Знаменитість в гардеробі має чимало виробів від улюбленого бренду.

Відома українська ведуча програми "Світське життя" обожнює вишиті сорочки та сукні. Гардероб Каті Осадчої налічує десяток різноманітних витворів української вишиванки.

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Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та зірковими друзями, знаменитість завітала на різдвяну вечірку в традиційному українському вбранні.

Образ Каті Осадчої

Знаменитість постала перед об’єктивом у червоній сукні-вишиванці від дизайнерки зі Львова Юлії Магдич. Катя Осадча – палка прихильниця відомого бренду, вишиванки якого одягають зірки зі всього світу.

Довга сукня оздоблена коміром з білою вишивкою та рукавами з квітами. Плаття телеведучої доповнював пояс з білою бахромою.

Телезірка довершила образ масивним кольє та червоними туфлями. Волосся Катя зібрала у пучок, а на обличчі зробила насичений макіяж. Знаменитість опублікувала в інстаграмі добірку світлин на тлі різдвяних декорацій.

З Різдвом! Миру, домашнього затишку та злагоди, здоров’я і душевного спокою! Нехай в цей день найрідніші будуть поруч,

– написала телеведуча.



Розкішний образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму



Розкішний образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму



Розкішний образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму