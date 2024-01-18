Катя Осадча повертає моду на сукні з квітами: стильне фото

Телеведуча Катя Осадча продемонструвала у своєму інстаграмі модний образ. Вона показала світлини у червоній сукні з квітами.

Раніше інстаграм-сторінка Каті Осадчої була переповнена розкішними образами зі зйомок "Світського життя". Тепер все частіше можна помітити її повсякденні образи без макіяжів та зачісок.

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Втім, телеведуча розкрила секрет, який певний час тримала в таємниці. Вона розповіла про програму, яку знімали за кордоном та продемонструвала фото із-за лаштунків.

Катя Осадча позувала перед камерою у червоній мінісукні з аплікацією об’ємних квітів. Її образ доповнювали чорні лаковані туфлі та стильна укладка з легкими хвильками.

Варто зазначити, що у 2023 році квіти були дуже популярними. Дизайнери створювали з ними вбрання, взуття та навіть сумки. Вже у 2024 році мода перейде на різноманітні бантики.



Образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму телеведучої

Ведуча зізналася, що минулого року відправилася з командою знімати повністю український епізод фінської програми в Тампере. Під час зйомок вона з командою зрозуміла, що хоче знімати проєкт в Україні.

"Тоді ми всією командою зрозуміли, що цей проєкт ми хочемо і зробимо в Україні, адже ми музична нація з глибокою культурою і в кожного з нас є пісні які асоціюються з важливими подіями в житті", – написала Осадча.

Також вона лаконічно поділилася назвою програми, яка називатиметься "Пісня твого життя". Традиційно ведуча її вестиме на 1+1.