Катя Осадча і Маша Єфросиніна одягнули на різдвяний бранч вишукані костюми

Напередодні Різдва бренд Dior зібрав багатьох знаменитостей в одному з київських ресторанів на бранч. Телеведуча Катя Осадча завітала на світську подію та зробила кілька фото у костюмах з Машею Єфросиніною.

Бренд Dior – надзвичайно особливий. З року в рік золотий колір прикрашає різдвяні колекції косметики, а всі пакети та коробочки Модного дому прикрашають святкові упакування.

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На бранчі зібралися зірки українського шоу-бізнесу: Катя Осадча, Маша Єфросиніна, Валерія Гузема, та інші. Під орудою флористів вони створювали різдвяні вінки та наносили власні ініціали на флаконах J'Adore.

Такі визначні події ніколи не оминає популярна програма "Світське життя". Катя Осадча взяла інтерв’ю у Джамали та Санти Дімопулос, а з Машею Єфросиніною зробила фото у вишуканих штанних костюмах.

Образ Каті Осадчої та Маші Єфросиніної

Телеведуча Катя Осадча приміряла для різдвяного бранча бежевий костюм від бренду Olya Mak, що складався з лаконічного жакета та широких штанів. Образ знаменитості доповнили чорні чоботи та кавовий капелюх. Під низ Катя одягнула нюдовий топ та довершила look золотистим кольє на шиї.

Маша Єфросиніна приміряла чорний костюм. Телеведуча одягнула чорний подовжений жакет, доповнивши його на талії широким поясом. Низ знаменитості доповнювали звужені штани. Довершили образ Маші Єфросиніної леопардові туфлі та коричнева сумка-сідло від Dior.



Модні образи Каті Осадчої та Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму "Світське життя"