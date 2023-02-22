Акторка Карласія Грант одягнула прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry

Актриса Карласія Грант, яка відома за роллю в серіалі Netflix "Зовнішні мілини", з’явилася у прикрасах Guzema Fine Jewelry під час заходу, присвяченому серіалу у Каліфорнії.

На знаменитості помітили прикраси Guzema Fine Jewelry з жовтого золота: чокер та каблучку з колекції Classic.

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Карласія Грант прийшла у прикрасах на захід, для фанатів серіалу — Poguelandia: An Outer Banks Experience. Люди зібралися, щоб спостерігати за інтерактивними активностями та музичними виступами, а також дізнались від акторів про те, що "Зовнішні мілини" продовжили на четвертий сезон.

Акторка приміряла для події денімовий total look. Вона одягнула джинсовий корсет та джинси з великими розрізами від бренду Levis. Її аутфіт доповнили білі кросівки від Nike.



Карласія Грант в прикрасах від українського бренду / Фото з Instagram



Карласія Грант в прикрасах від українського бренду / Фото з Instagram

У 2023 році кілька знаменитостей вже приміряли вбрання від українських брендів. Так, німецька інфлюенсерка Леоні Ганне відпочивала на Сейшелах у сукні від бренду J’Amemme. Канадська модель прогулялася Парижем у кепі від львівського дизайнера Руслана Багінського.

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз приїхала в Швеції у шапці від бренду GUNIA Project, а британська акторка Волліс Дей одягнула на премію BAFTA сукню від українського бренду Lever Couture.