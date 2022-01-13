У кардигані з ламами та чоботах з крокодилячої шкіри: К’яра Ферраньї зачарувала ефектним виходом

Італійська інфлюенсерка і дизайнерка К’яра Ферраньї майже щодня публікує в мережі модні образи. Під час останнього виходу зірка показала цікавий аутфіт.

За інстаграм-сторінкою модної інфлюенсерки слідкує майже 26 мільйонів користувачів. Білявка є найпопулярнішою блогеркою Італії, тож до кожного підбору вбрання підходить дуже ретельно.

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К’яра знає, що є іконою стилю для багатьох дівчат, тому старається кожного разу дивувати своїми образами. Модниця не любить простих та мінімалістичних речей, тож свій запальний італійський характер демонструє завдяки яскравому та подекуди епатажному вбранню. Нещодавно вулицями Мілану К’яра прогулялася у стильному образі.

Аутфіт італійської модниці

Молода матуся та дружина співака Fedez одягнула чорну водолазку. Зверху вона приміряла бездоганний кардиган у стилі бохо з ламами. Такий виріб туристи досить часто обирають, коли прилітають в Перу в місто інків Мачу-Пікчу, аби передати на фотографіях місцевий колорит.

Користувачі в мережі пишуть, що такі вироби там користуються величезною популярністю. Купити кардиган в перуанських іммігрантів можна за 5 євро. Втім італійка придбала стильну річ в одному з локальних бутиків Мілану.

К’яра доповнила образ лакованими легінсами чорного кольору та чоботами із крокодилячої шкіри. Зверху вона одягнула чорну шубу та довершила свій look гірчичною сумкою з кишенькою від одного з найдорожчих брендів у світі Hermes.

Як завжди, білявка зробила на обличчі насичений макіяж, накрутила волосся в локони та додавала кілька штрихів за допомогою перснів та браслетів.



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки