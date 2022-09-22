Осіння базова капсула: з яких речей має складатися ваш гардероб
Джерело:інстаграм Яни Платонової
З кожним новим сезоном ми хочемо поповнити наш гардероб цікавими та стильними речами, втім у кожної з нас має бути капсула, завдяки якій ми будемо створювати головні образи, або ж до доповнювати за допомогою інших трендових речей.
Українська стилістка Яна Платонова опублікувала у своєму інстаграмі кілька стильних аутфітів, з яких складається основна осіння базова капсула.
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Її добірка вбрання на осінь майже повністю зібрана з речей, які досить легко можна знайти в магазинах чи просто в наших шафах.
Стилістка обов’язково радить звертати увагу на посадку, оскільки в головних капсульних речах – це ключовий момент.
До основної осінньої капсули речей Яна Платонова додала :
- Білу базову футболку;
- Сірий джемпер без принтів;
- Блакитні джинси;
- Худі з капюшоном;
- Блакитну сорочку;
- Чорну теплу сукню з горловиною;
- Базову чорну мініспідницю.
Серед верхнього одягу чільне місце в осінній капсулі посідає пальто. Обирайте якісне кашемірове пальто чорного, сірого чи коричневого кольору. Восени серед взуття робіть ставку на масивні кросівки та чоботи. Вони можуть бути на невеличких підборах або ж на плоскій підошві.
Щодо верхнього одягу – то придивляйтеся до бейсболки, а серед аксесуарів робіть ставку на мінімалістичну чорну сумку на плече.
Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram
Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram
Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram
Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram
Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram
Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram
Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram