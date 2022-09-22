Осіння базова капсула: з яких речей має складатися ваш гардероб

З кожним новим сезоном ми хочемо поповнити наш гардероб цікавими та стильними речами, втім у кожної з нас має бути капсула, завдяки якій ми будемо створювати головні образи, або ж до доповнювати за допомогою інших трендових речей.

Українська стилістка Яна Платонова опублікувала у своєму інстаграмі кілька стильних аутфітів, з яких складається основна осіння базова капсула.

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Її добірка вбрання на осінь майже повністю зібрана з речей, які досить легко можна знайти в магазинах чи просто в наших шафах.

Стилістка обов’язково радить звертати увагу на посадку, оскільки в головних капсульних речах – це ключовий момент.

До основної осінньої капсули речей Яна Платонова додала :

Білу базову футболку;

Сірий джемпер без принтів;

Блакитні джинси;

Худі з капюшоном;

Блакитну сорочку;

Чорну теплу сукню з горловиною;

Базову чорну мініспідницю.

Серед верхнього одягу чільне місце в осінній капсулі посідає пальто. Обирайте якісне кашемірове пальто чорного, сірого чи коричневого кольору. Восени серед взуття робіть ставку на масивні кросівки та чоботи. Вони можуть бути на невеличких підборах або ж на плоскій підошві.

Щодо верхнього одягу – то придивляйтеся до бейсболки, а серед аксесуарів робіть ставку на мінімалістичну чорну сумку на плече.



Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram



Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram



Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram



Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram



Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram



Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram



Осінні образи на основі капсульного гардеробу / Фото з Instagram



Речі з капсульного гардеробу / Фото з Instagram