Незамінна база: 8 речей на літо, без яких не обійтися
Джерело:Elle
Ідеальний капсульний гардероб складається з підібраного набору улюблених речей. Він повинен відповідати нашому смаку і ще, ми маємо почувати себе в ньому впевнено.
Вперше про поняття капсульного гардероба стало відомо у 1970-х роках. Про нього вперше заговорила власниця магазину у Лондоні. Вона помітила, що її клієнти купують багато одягу, але він зовсім не римується з іншими елементами гардероба. Це призводило до того, що річ служила не більше сезону.
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Тоді Сьюзі Фо вирішила допомогти жінкам та створила дорожчі, але набагато якісніші речі, універсальні та позачасові моделі, які залишатимуться в моді незалежно від тенденцій.
Колекція складалася з семи ключових предметів гардероба: боді, спідниці, жакета, сукні, чогось шкіряного, білої сорочки та кашемірового джемпера. Ці речі мали підходити жінкам вдень та ввечері та пасувати для походу в офіс, для вечері та вечірки.
Ідея капсульного гардероба доволі проста – зосередьтеся на якості та функціональності одягу, при цьому зменшивши його кількість.
Сорочка вільного крою
Цього року білі сорочки вперше в історії отримали конкуренцію. На перший план вийшли блакитні сорочки. Носіть їх влітку з бра чи майкою, або ж застібайте на ґудзики та поєднуйте зі штанами, джинсами чи шортами.
Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram
Чорна сукня
Завдяки різноманіттю суконь, тепер не обов’язково триматися за маленьку чорну сукню. Навпаки, тенденція на довжину максі дозволяє обрати саме таке плаття.
Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram
Лляні шорти
Льон – найкращий матеріал, який лише може бути в спекотний день. Він має терморегуляторні властивості та добре пропускає повітря. Обирайте для себе шорти в приглушеній палітрі базових кольорів.
Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram
Жакет оверсайз
Навіть влітку неможливо уявити гардероб без жакета. Він чудово поєднується з футболками, майками і топами.
Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram
Біла або чорна майка
Судячи з образів знаменитостей, найбажанішим предметом гардероба влітку була біла майка Loewe. Виріб чорного чи білого кольору – найкраща база на всі роки.
Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram
Суцільний купальник
З точки зору функціональності – суцільний купальник завжди буде в моді, тож пасує до будь-якої фігури.
Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram
Базові джинси
У виборі крою та кольору джинсів обирайте те, що вам найбільше пасує. Найкраще, якщо це будуть блакитні mom-джинси, які підходять під будь-який одяг.
Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram
Речі в смужку
Бретонська смужка може бути присутньою на футболці, лонгсліві, тонкому кардигані, кроптопі чи трикотажному жилеті.