Незамінна база: 8 речей на літо, без яких не обійтися

Ідеальний капсульний гардероб складається з підібраного набору улюблених речей. Він повинен відповідати нашому смаку і ще, ми маємо почувати себе в ньому впевнено.

Вперше про поняття капсульного гардероба стало відомо у 1970-х роках. Про нього вперше заговорила власниця магазину у Лондоні. Вона помітила, що її клієнти купують багато одягу, але він зовсім не римується з іншими елементами гардероба. Це призводило до того, що річ служила не більше сезону.

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Тоді Сьюзі Фо вирішила допомогти жінкам та створила дорожчі, але набагато якісніші речі, універсальні та позачасові моделі, які залишатимуться в моді незалежно від тенденцій.

Колекція складалася з семи ключових предметів гардероба: боді, спідниці, жакета, сукні, чогось шкіряного, білої сорочки та кашемірового джемпера. Ці речі мали підходити жінкам вдень та ввечері та пасувати для походу в офіс, для вечері та вечірки.

Ідея капсульного гардероба доволі проста – зосередьтеся на якості та функціональності одягу, при цьому зменшивши його кількість.

Сорочка вільного крою

Цього року білі сорочки вперше в історії отримали конкуренцію. На перший план вийшли блакитні сорочки. Носіть їх влітку з бра чи майкою, або ж застібайте на ґудзики та поєднуйте зі штанами, джинсами чи шортами.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram

Чорна сукня

Завдяки різноманіттю суконь, тепер не обов’язково триматися за маленьку чорну сукню. Навпаки, тенденція на довжину максі дозволяє обрати саме таке плаття.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram

Лляні шорти

Льон – найкращий матеріал, який лише може бути в спекотний день. Він має терморегуляторні властивості та добре пропускає повітря. Обирайте для себе шорти в приглушеній палітрі базових кольорів.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram

Жакет оверсайз

Навіть влітку неможливо уявити гардероб без жакета. Він чудово поєднується з футболками, майками і топами.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram

Біла або чорна майка

Судячи з образів знаменитостей, найбажанішим предметом гардероба влітку була біла майка Loewe. Виріб чорного чи білого кольору – найкраща база на всі роки.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram

Суцільний купальник

З точки зору функціональності – суцільний купальник завжди буде в моді, тож пасує до будь-якої фігури.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram

Базові джинси

У виборі крою та кольору джинсів обирайте те, що вам найбільше пасує. Найкраще, якщо це будуть блакитні mom-джинси, які підходять під будь-який одяг.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram

Речі в смужку

Бретонська смужка може бути присутньою на футболці, лонгсліві, тонкому кардигані, кроптопі чи трикотажному жилеті.



Капсульний гардероб на літо / Фото з Instagram